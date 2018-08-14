Из-за отсутствия судей на Украине не работают 22 суда

На сегодняшний день на Украине не работают 22 суда из-за отсутствия судей. Об этом сообщил глава Совета судей Украины Олег Ткачук на брифинге в понедельник, 13 августа, передает Корреспондент.



"На сегодня на Украине не действуют 22 суда. По данным, которые есть в распоряжении Совета судей, на Украине из более 8 тысяч судей сейчас работают 5,2 тысяч судей. Остальные проходит квалификационное оценки судей, подают заявления на увольнение и т.д.", - сказал он.



По словам Ткачука, в прошлом году украинские суды рассмотрели 3 млн 900 тысяч дел различных категорий.



"По мнению Совета судей, должны быть обеспечены все условия для того, чтобы судебная система работала эффективно, качественно, добросовестно, чтобы дела рассматривались в разумный срок. Ведь нас контролирует ЕСПЧ и каждый человек", - отметил глава Совета.



Он считает, что благодаря гражданскому контролю за деятельностью государства, в том числе, судами, "возможно достичь того уровня демократии и правосудия, который каждый из нас желает".

