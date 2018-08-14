Вышел трейлер "Маньяка" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом

Канал Netflix в своем официальном YouTube-канале опубликовал трейлер нового мини-сериала "Маньяк", в котором главные роли сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл.



Премьера сериала состоится 21 сентября 2018 года. Его режиссером выступил Кэри Фукунага, ставивший фильмы "Джейн Эйр", "Безродные звери" и первый сезон сериала "Настоящий детектив".



Сериал основан на норвежском одноименном комедийном сериале 2014 года, рассказывающем о фантазиях мужчины, запертого в психушке. Американский вариант "Маньяка" создан также в жанре черной комедии.



По сюжету, главные герои Энни Ландсберги (Эмма Стоун) и Оуэн Милгрим (Джона Хилл) - пациенты психиатрической клиники, над которыми проводят необычный опыт. Она страдает от глубокой депрессией, а у него шизофрения.



Доктор клиники Джеймс Мантлрей разработал новое экспериментальное лечение - трехдневный курс таблеток погружает пациентов в состояние, вызывающее видения. В этом состоянии больные должны излечиться и от депрессии, и от шизофрении. Однако у нового препарата есть побочные эффекты, и все пошло не так, как было запланировано...



В сериале также снимались Джастин Теру, Салли Филд, Соноя Мидзуно, Билли Магнуссен, Седжал Шах, Аралин Андерсон и другие.







