Соль критически важна для поддержания сердца

Традиционно считается, что соль производит чрезвычайно негативный эффект на тело человека. В частности, они приводит к задержке воды и повышению артериального давления. В свою очередь, канадские эксперты опровергли расхожее мнение о вреде поваренной соли. Напротив, по их мнению, умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы.



Как отмечает "Известия.RU", небольшое превышение рекомендуемой Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) дозы - 5 граммов соли в сутки - не нанесет вреда здоровью, успокаивают ученые. А вот нехватка соли в рационе, напротив, грозит повышенным риском инфаркта.



Эти выводы были сделаны по итогам анализа образцов мочи и прочих показателей более 94000 человек из 21 страны. Оказалось, связь высокого уровня потребления соли и болезней сердца была актуальна только для Китая. Вероятно, все дело в повсеместном применении соевого соуса (12,5 грамма соли в сутки). В целом, по словам экспертов, безопасно употреблять одну чайную ложку соли в день.

