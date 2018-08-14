Болезни глаз и слабоумие оказались тесно связаны

Сотрудники Вашингтонского университета заявляют: есть связь глаукомы, макулярной дистрофии и диабетической ретинопатии с болезнью Альцгеймера, передает BBC. Это открытие может значительно упростить раннюю диагностику нейродегенеративного заболевания. Исследованию подверглись примерно 4000 пожилых добровольцев.



На момент первого обследования болезнь Альцгеймера у них не была диагностирована. Но в итоге у 20% добровольцев слабоумия развилось. Притом, у тех, кто имел глаукому, макулярную дистрофию и диабетическую ретинопатию, риск развития деменции был на 40-50% выше, чем у остальных. А вот связи между часто встречающейся у пожилых людей катарактой и деменцией ученые не обнаружили.



Эксперты призывают офтальмологов поспособствовать поиску пациентов из группы риска развития слабоумия. На сегодняшний день в мире живет 46 миллионов человек с деменцией, а к 2050 году их число, по прогнозам специалистов, должно превысить 130 миллионов человек.

