Украина купит канадских винтовок на $770 тысяч
Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военным снайперские винтовки на сумму 770 тысяч долларов. Об этом сообщил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.
"Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины", – сказал Спагруд.
Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.
По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.
Источник: Корреспондент
12:21