Украина купит канадских винтовок на $770 тысяч

Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военным снайперские винтовки на сумму 770 тысяч долларов. Об этом сообщил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.



"Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины", – сказал Спагруд.



Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.



По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

