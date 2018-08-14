НБУ продаст $100 млн для стабилизации гривны

Национальный банк Украины вторник объявил аукцион по продаже до $100 млн. Об этом сообщается на сайте центробанка во вторник, 14 августа.



Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму $50 млн. Всего на аукцион объемом до $50 млн была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/$1.



На прошлой неделе стало известно, что международные резервы Украины упали на $230 млн. В НБУ объяснили это осуществлением платежей по госдолгу и интервенциями на межбанке.



Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, финансист Эрик Найман считает, что конечной целью НБУ является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар.

