ЕС предоставит Украине еще EUR15,5 млн на реформу госуправления

ЕС предоставит Украине еще EUR15,5 млн на реформу госуправления

Европейский Союз решил предоставить EUR15,5 млн бюджетной поддержки Украине для реформирования сектора государственного управления, сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

"На основе результатов, достигнутых Украиной в реформировании сектора государственного управления в 2017 году, ЕС решил увеличить помощь Украине в этой важной сфере государственной политики. EUR15,5 млн из общей суммы в размере EUR90 млн, которые составляют обязательства ЕС по поддержке этой реформы, были согласованы для перевода в государственный бюджет Украины за 2018 год", - говорится в сообщении посольства во вторник.

В ЕС напомнили, что это уже вторая выплата после первого транша в размере EUR10 млн, которые были предоставлены в мае 2017 года.

Кроме того, в диппредставительстве отметили, что в 2016 году ЕС одобрил специальную программу помощи реформирования сектора государственного управления в размере EUR104 млн, которая предусматривает EUR90 млн на бюджетную поддержку и EUR14 млн на техническую помощь, которая используется для предоставления консультативных услуг государственным органам, вовлеченным во внедрение реформы.

"Решение о выплате EUR15,5 млн из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, который проделала Украина во внедрении реформы государственного управления", - цитируют в пресс-службе посольства слова временного поверенного в делах ЕС в Украине Томаса Фрелесена.

В свою очередь, министр Кабинета министров Александра Саенко уточнил, что в соответствии с Соглашением о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине" первая часть транша является фиксированной и составляет EUR5 млн, а вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, что измеряется определенными программой индикаторами. "Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет EUR 10,5 млн. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", – рассказал он.

По словам министра, Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов. Благородя выполнению этих и других показателей Украина получила очередной транш, отметил А.Саенко.