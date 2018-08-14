ЕС предоставит Украине еще EUR15,5 млн на реформу госуправления

Европейский Союз решил предоставить EUR15,5 млн бюджетной поддержки Украине для реформирования сектора государственного управления, сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.



"На основе результатов, достигнутых Украиной в реформировании сектора государственного управления в 2017 году, ЕС решил увеличить помощь Украине в этой важной сфере государственной политики. EUR15,5 млн из общей суммы в размере EUR90 млн, которые составляют обязательства ЕС по поддержке этой реформы, были согласованы для перевода в государственный бюджет Украины за 2018 год", - говорится в сообщении посольства во вторник.



В ЕС напомнили, что это уже вторая выплата после первого транша в размере EUR10 млн, которые были предоставлены в мае 2017 года.



Кроме того, в диппредставительстве отметили, что в 2016 году ЕС одобрил специальную программу помощи реформирования сектора государственного управления в размере EUR104 млн, которая предусматривает EUR90 млн на бюджетную поддержку и EUR14 млн на техническую помощь, которая используется для предоставления консультативных услуг государственным органам, вовлеченным во внедрение реформы.



"Решение о выплате EUR15,5 млн из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, который проделала Украина во внедрении реформы государственного управления", - цитируют в пресс-службе посольства слова временного поверенного в делах ЕС в Украине Томаса Фрелесена.



В свою очередь, министр Кабинета министров Александра Саенко уточнил, что в соответствии с Соглашением о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине" первая часть транша является фиксированной и составляет EUR5 млн, а вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, что измеряется определенными программой индикаторами. "Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет EUR 10,5 млн. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", – рассказал он.



По словам министра, Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов. Благородя выполнению этих и других показателей Украина получила очередной транш, отметил А.Саенко.

