Еврокомиссар потребовал от Германии поддержать увеличение бюджета ЕС

Федеральное правительство Германии должно поддержать увеличение бюджета Евросоюза, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью изданию Der Tagesspiegel.



Он полагает, что позиция главы Минфина ФРГ относительно бюджета Европейского союза противоречит договоренностям правящей в стране коалиции.



Ранее министр финансов Германии Олаф Шольц говорил, что из-за выхода Великобритании из состава ЕС финансовая нагрузка на Германию с 2021 года возрастет на 10 млрд евро в год. Берлин требует справедливого распределения бремени среди всех членов Евросоюза и настаивает на том, чтобы в период с 2021 года по 2027 год бюджет ЕС был установлен на уровне в 1% ВВП.



Г.Эттингер, в свою очередь, говорит об 1,1% ВВП, отмечает Deutsche Welle.



"Рассчитываю, что федеральное правительство в этом вопросе еще пойдет" на уступки, сказал еврокомиссар, добавив, что процесс достижения договоренностей напоминает "игру в покер".



По его словам, нынешняя позиция О.Шольца противоречит коалиционным договоренностям, достигнутым при формировании правительства Социал-демократической партией Германии, а также Христианско-социальным и Христианско-демократическим союзами. В частности, партнеры по альянсу подтверждали готовность способствовать "финансовому укреплению Евросоюза для повышения эффективности его работы".



Г.Эттингер подчеркнул, что напомнит об этих формулировках О.Шольцу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе предстоящих переговоров о бюджетной политике ЕС.

