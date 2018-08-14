США назвали условия отмены новых санкций против РФ

Старший сотрудник Госдепартамента США назвал требования, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей, сообщает Громадське.



Представитель Госдепа отметил, что согласно закону "О санкциях химического и биологического оружия" с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.



Первым условием является то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать ее в нарушение международного права.



Второе. Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в "такой деятельности".



Третье условие. Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.



"Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - сказал представитель Госдепа.

