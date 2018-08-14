Производство авто в Украине в июле резко сократилось

В июле по сравнению с июнем производство автотранспортных средств снизилось на 67% до 221 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини. "Июльский результат работы украинского автопрома по сравнению с прошлым годом уменьшился на 57%. Всего в прошлом месяце было выпущено 221 ед. автотранспорта. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателю текущего года (-67%)", - говорится в нем.



Отмечается, что формирование такого негативного тренда произошло в следствие резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" (Закарппатская область), который является единственным работающим в этом году предприятием легкового сегмента отечественного автопрома.



За месяц на предприятии было собрано всего 150 автомобилей, что в 2 раза меньше, чем годом ранее, и почти в 4 раза меньше его июньского объема выпуска.



Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 единиц, что в 10 раз меньше результата годичной давности.



Производители автобусов за месяц выпустили 66 машин, что на 8 единиц больше, чем в июле 2017 года, и в то же время на 11 машин меньше июньского показателя.



Всего с начала года в Украине было изготовлено 4 074 единицы автотранспортных средств, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

