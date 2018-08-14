В Раде предлагают не облагать таможенными пошлинами брендовую одежду

На рассмотрение Верховной Рады Украины вынесли законопроект, предполагающий упрощение процедур ввоза и вывоза из Украины брендовой одежды и сырья для её изготовления. Текст документа обнародован на сайте парламента.



Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является удешевление стоимости одежды импортного производства на территории Украины, а также увеличение производства украинских тканей и одежды с одновременным снижением конечной стоимости готовой продукции.



"В настоящее время действуют достаточно осложненные таможенные процедуры по ввозу для свободного обращения импортной брендовой одежды в Украине или вывоз брендовой одежды украинских производителей для свободного обращения за границу. Законопроектом предлагается снизить льготные ставки пошлины на текстильные материалы и текстильные изделия. Также предлагается, брендовую одежду, которая импортируется в Украину или экспортируется из Украины для свободного обращения, внести в перечень товаров, к которым не применяются меры, связанные с приостановлением таможенного оформления", - говорится в тексте документа.

