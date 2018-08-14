Crocs перестанут выпускать кроксы

Американский производитель резиновой обуви Crocs объявил о закрытии собственных заводов и об отставке главного финансового директора. Об этом сообщает Metro.



По информации компании, Crocs планирует отдать производство на аутсорсинг и сконцентрироваться на онлайн-продажах и разработке нового дизайна.



«Crocs продолжит развиваться, проектировать и выпускать самые удобные туфли на земле. Мы передаем производство третьим лицам, чтобы оптимизировать бизнес и удовлетворить растущий спрос», — объяснили представители бренда.

