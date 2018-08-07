Киев стал лидером по ухудшению комфортности жизни

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018, пишет ЭП во вторник, 14 августа.



На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором – австралийский Мельбурн, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.



В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.



Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.



Киев в списке занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.



The Economist также составил рейтинг городов, которые за пять лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.

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Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.



Топ-5 развивающихся городов возглавил город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.



Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых - уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.

