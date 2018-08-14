В Украине в среду и в четверг будет жарко

В ближайшие сутки, 15 августа, погоду большей части территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса, лишь в западной части страны ожидается более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В среду - без осадков, лишь в западной части Украины местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем в Карпатах местами сильный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-20°, днем 27-32°, в Волынской, Львовской областях и в Карпатах 21-26°, в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 31-36°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 18-20°, днем 29-31°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,5 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью – на отметке 6,2 градусов выше ноля в 1909 году.



В четверг, 16 августа, в западных, местами в северных и центральных областях Украины ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 15-20°, днем в западных и северных областях 24-29°, в центральных областях 28-34°.



В Киеве 16 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.



14 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.

