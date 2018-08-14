Мини-помощь макси-надеждам и брехня

Узнал, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет своей страны на 2019 год. Страшно радовался, но много думал. Ведь США и Украина – стратегические партнеры и, не побоюсь этого слова, друзья, которые плечом к плечу отражают все, что угрожает цивилизованному миру. В первую очередь, совместными усилиями, если верить нашим руководителям, практически на ноль умножаются все поползновения московского Кремля уничтожить идентичность киевской шумерской нации, которая, собственно, и придумала все сущее на земле на радость всему же человечеству.

И при таком раскладе, казалось бы, все наличное должно делиться даже не поровну, а древним шумерам нужно отвешивать больше. Учитывая хотя бы их заслуги, например, в изобретении и передаче этому человечеству колеса и, как недавно выяснилось из учебника для 8 класса, музыки, хлеба и крыльев. А если вспомнить, что случилось это под непосредственным контролем Иисуса Христа и Будды, которые родились в Галичине, лично наблюдали, как укры и шумеры целенаправленно вырыли Черное море, и уже только потом перебрались в другие общеизвестные места, то это самое «прогрэсывнэ людство» (оно же прогрессивное человечество) должно в ножки кланяться при виде гордого представителя безвизовой нации. И не органы у него для черной трансплантации себе присматривать, а осыпать дарами несметными...



Но не тут-то было. Существование самой древней нации мира почему-то определяет какой-то подлый нонсенс: заслуг много, а дают мало. Например, тот же Трамп подписал оборонный бюджет США, и зеленые потоки должны были затопить «демократию на Днепре». И смыть в углубленное по такому случаю Черное море и бурят, и удмуртов, и всех сепаров, по пути круша еще и зловещий Керченский мост. Но нет. На оборону США выделили, как все отметили, «рекордные и астрономические» 717 миллиардов (!!!) долларов. В том числе, по данным американской прессы, там предусмотрены средства на противодействие влиянию России и лично Владимира Путина. Но Украине из них на «отражение атак мирового зла» перепадет всего 250 миллионов. То есть унылые, вы не поверите, 0,0348%. Представляете, не процент даже! И не три десятых процента, а всего три – три, мать твою! – сотых! А если знать еще, что на приобретение летального оружия для героических ВСУ, самой сильной и нагодованной армии Европы, из общей суммы выделено еще в пять раз меньше – всего 50 (пятьдесят!!!!!!!!) миллионов баксов, то штыки «хероев» невольно сами втыкаются в донбасские терриконы...



На оборону США выделили, как все отметили, «рекордные и астрономические» 717 миллиардов (!!!) долларов. В том числе, по данным американской прессы, там предусмотрены средства на противодействие влиянию России и лично Владимира Путина. Но Украине из них на «отражение атак мирового зла» перепадет всего 250 миллионов. То есть унылые, вы не поверите, 0,0348%. Представляете, не процент даже! И не три десятых процента, а всего три – три, мать твою! – сотых!



Все, понятное дело, запомнили. Как не запомнить?! Ведь, кроме «Богданы», в Украине есть еще совершенно новый миномет «Молот», такой жестокий и бескомпромиссный к врагам, что уничтожает даже своих, если врагов нет рядом. А госконцерн «Укроборонпром», говорят, наладил серийное производство пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями

И, конечно, настоящая дружба не измеряется количеством выданных на шару долларов. Но все равно как страшно жить, когда надежды максимальные, а помощь минимальная!А тут еще сепары из самопровозглашенных ДНР с ЛНР откровенно веселятся и даже потешаются, параллельно якобы горюя, что украинцам дают так мало. И их логику можно понять. Они ее и не скрывают: меньше дадут Украине – меньше достается и им, «транзит», так сказать, поиссякнет. А это смешно да не до смеха. Потому что недавно военные чины сепаров то миномет «Василек», якобы купленный у боевиков «Правого сектора», всему миру продемонстрировали. То два ручных пулемета Калашникова показали. И сопроводили словами известного сепарского же полковника Эдуарда Басурина: «...Все остальное вооружение и материальные средства также находятся у нас, но мы не посчитали целесообразным свозить сюда весь арсенал. Мы их представили в качестве примера того, что украинское командование для личного обогащения поставило на поток продажу оружия и боеприпасов, и заканчивать ведение боевых действий не в их интересах». А почему, Басурин тоже объясняет открыто: «В нашем распоряжении оказался доклад начальника СБУ по Донецкой области на имя президента Украины, в котором он информирует о фактах преступлений и коррупционных схемах командования в зоне проведения ООС. ...Согласно документу, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в зоне проведения ООС, инспекция выявила недостачу вооружения и материальных средств».Конечно, настоящий патриот верить в это, слава Богу, не может. И не верит. Потому что нельзя в это верить, а то Путин нападет. Но червь сомнения, как говорится, на то и червь сомнения. Особенно если граждан еще и пугать. А таки пугают! Недавно некий расово правильный укро-журналист Евгений Агарков озвучил данные Главного управления разведки Минобороны Украины: «ЛДНР обладает большим военным потенциалом. На территории республик размещены сотни танков, бронемашин и артиллерийских установок. Представители военной разведки Украины подсчитали, что на вооружении солдат армии ЛДНР стоят 475 танков, более 1 000 бронемашин, 200 единиц ракетных систем залпового огня и 762 артиллерийские системы. Количество танков превышает показатели некоторых стран-участниц военного альянса НАТО, таких как Франция, Великобритания и Германия». А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире украинского телеканала «UATV» его поддержал: «Все данные, которые были приведены Агарковым, относятся к 1 и 2 армейским корпусам. Вся техника на данный момент развернута на территории ДНР и ЛНР. Вышеперечисленная техника – это техника бригад и полков армии ЛДНР». И как-то двусмысленно добавил: мол, сепарская военная техника не расположена где-то на складах или «на заднем дворе», а расположена «на линии фронта или на полигонах».Кого пугает этот рыцарь плаща и кинжала? «Справжних лыцарив», которые вели себя, как киборги, не страшась никаких котлов? Зря пугает. Но, с другой стороны, всего 0,035% помощи от «наших друзей и партнеров». Что это – жадность или уверенность, что киборги с Путиным и голыми руками справятся? Нет сомнений, что справятся. Но что если нет, а деньги не помешали бы?..И хорошо, что в Украине есть не только падлюки-паникеры, беспринципные торгаши оружием и просто зрадныки, прислушивающиеся к вредным голосам. Буквально на днях, опережая даже Трампа с его подписью, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прямо с Житомирского полигона ВСУ возвестил на весь мир, что у Украины появилась новая замечательная пушка. И что – это самое важное! – «оружие такого калибра отсутствовало в ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии». «Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня... имеет натовский 155-мм калибр. ...Оружие получило очень хорошее девичье имя – «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», – предупредил Турчинов.Все, понятное дело, запомнили. Как не запомнить?! Ведь, кроме «Богданы», в Украине есть еще совершенно новый миномет «Молот», такой жестокий и бескомпромиссный к врагам, что уничтожает даже своих, если врагов нет рядом. А госконцерн «Укроборонпром», говорят, наладил серийное производство пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. И хорошо, что огнемет широко не испытывали. Даже под Житомиром, которому уже ничто не страшно. Но все равно от греха подальше, как говорится. Вдруг новый огнемет тоже нетерпеливый и злой, как и «Молот», и за неимением чужих сепаров жечь начнет своих лыцарей, шо твой скаженный...Но есть надежда, что все будет хорошо. И с оружием, и с Трампом. Ведь в военный бюджет США, говорят, включили основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности» и потому предусмотрели помощь ей по усилению защиты от кибератак, обеспечению безопасности компьютерных сетей органов госвласти, уменьшению зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и т. д. Правда, всего 0,035%, и кто-то беспочвенно надеется, а кто-то, кажется, чуть-чуть привирает о готовности помочь......Но Путин, судя по всему, и этого испугался. Он уже точно засобирался в Германию к Ангеле Меркель. А его министр обороны Сергей Шойгу мягко посоветовал своей немецкой коллеге – главе Минобороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен – «спросить у дедушек», что значит разговаривать с Россией с позиции силы. Эта смелая Урсула, как известно, еще в апреле текущего года предложила ужесточить курс в отношениях с Россией и поговорить с ней как сильный со слабым. Шойгу долго, похоже, смеялся и потому не отвечал. Но когда ответил, то уж ответил: «После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет 200 бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать». Потому что потом Германии «ответил» СССР, а сегодня может ответить Россия – это, надо понимать, и имел в виду веселящийся Шойгу. А вдруг он имел в виду не только Германию, которая, в отличие от Украины, пока не задирает Россию? Тщательнее надо, тщательнее, потому что 0,035% – это все же мини-помощь, когда нужна макси...