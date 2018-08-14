Сенцов назвал свое состояние предкритическим – СМИ

Политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим в ходе встречи с российской правозащитницей и журналисткой Зоей Световой, которая приехала к нему в колонию в г.Лабытнанги, сообщает телеканал RTVI.



"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - рассказала З.Светова в интервью телеканалу во вторник.



По ее словам, разговор с О.Сенцовым длился два часа, проходил в его палате в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница отметила, что режиссер находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате.



З.Светова рассказала, что О.Сенцов по-прежнему не планирует прекращать голодовку и ее цель остается неизменной: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем.

