Турист вырыл себе яму на пляже и утонул в ней

На курорте во Франции 21-летний турист вырыл в песке яму, залез в нее и не успел выбраться, когда пришла волна. Об этом сообщает The Local.



Инцидент произошел на пляже Бартбатре на острове Нуармутье. Как сообщили в местной прокуратуре, турист выкопал слишком глубокую яму, чтобы поместиться в нее стоя, и не смог освободиться, когда вода внезапно начала прибывать.



Родственники попытались вытащить его в безопасное место, но прибывшие службы экстренной помощи не смогли спасти туриста.



В мае пьяный англичанин хотел справить нужду в канале в Амстердаме, но потерял равновесие, упал в воду и захлебнулся. По словам очевидцев, один из прохожих попытался помочь мужчине, но не смог вытащить его на берег. На место происшествия прибыла аварийная служба, пожарные и две машины скорой помощи. Команда дайверов вытащила мужчину из воды, медикам удалось ненадолго его реанимировать, однако он скончался.

