WADA захотело ответа России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало свои предложения, касающиеся восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), однако не получило ответа. Об этом рассказал глава WADA Крейг Риди.



«Я бы очень хотел, чтобы Россия окончательно и полностью вернулась в мировой спорт. Наши предложения, которые касаются РУСАДА, по моему мнению, весьма полезны. Они могли бы облегчить ситуацию, и я весьма разочарован, что ответа от российских высокопоставленных лиц еще нет», — заявил Риди.



Он отметил, что получил письмо с подписями министра спорта Павла Колобкова, бывшего президента Олимпийского комитета России Александра Жукова и главы Паралимпийского комитета России Владимира Лукина, в котором российские функционеры высказали свое сожаление из-за допинговых манипуляций. Но, по словам Риди, этого письма недостаточно.



«Это было несколько месяцев назад. Тогда я сказал, что мы достигли прогресса, но позднее мы предложили небольшие дополнения к письму. Нам не нужно отдельное письмо. Нам просто нужно принятие сложившейся ситуации такой, какой ее знаем и мы, и Россия», — заявил глава WADA.



В том письме российская сторона, по информации L'Equipe, признала выводы доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена о функционировании в стране допинг-системы. Это является одним из условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Деятельность организации была приостановлена WADA в ноябре 2015 года. Осенью 2017-го санкции в отношении РУСАДА были пролонгированы.



В основу доклада канадского юриста легли показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США в 2016 году. В нем утверждается, что в России существовала государственная система сокрытия положительных допинг-проб. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации ряда российских спортсменов. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

