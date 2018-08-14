Назван способ борьбы с неизлечимым раком

Ученые Калифорнийского университета Сан-Франциско нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Примерно 50 процентов случаев рака возникает из-за нарушений в сигнальных путях, контролирующих рост клеток. Одним из таких путей является MAPK/ERK, который играет важную роль в росте злокачественных новообразований. Он осуществляется через сложный каскад взаимодействующих белков. Запуск каскада происходит, когда с белковыми рецепторами с внешней стороны клетки связывается сигнальное соединение. В результате на внутренней поверхности мембраны клетки активируется белок RAS, который передает сигнал на белок RAF, и далее на MEK и MAPK. В итоге активируется широкий спектр программ, нацеленных на рост и размножение клеток.



Регуляторные белки NF1 удерживают активность MAPK/ERK в пределах здорового диапазона. Однако мутации, происходящие в генах, которые кодируют компоненты сигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитию опухоли. Многие попытки разработки препаратов, нацеленных на MAPK/ERK, потерпели неудачу из-за того, что в злокачественных тканях существуют обходные сигнальные пути, а сами дефектные белки почти не взаимодействуют с лекарственными веществами.



Согласно одной из гипотез, мутации делают компоненты слишком чувствительными к химическим сигналам. Чтобы проверить ее, ученые использовали экспериментальное соединение RMC-4550, которое ингибирует активность белка SHP2. Показано, что SHP2 обусловливает активацию рецепторными белками молекулы RAS. Результаты тестирования препарата на культурах раковых клеток, в которых имелись мутации в генах NF1 и других важных компонентов, продемонстрировали, что опухоли останавливали свой рост.

