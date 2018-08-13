Лещенко: «За життя» получит второе место в коалиции, а Медведчук – будущий спикер

Народный депутат Украины Сергей Лещенко, ранее неоднократно выступавший с критикой Виктора Медведчука, прочит ему кресло спикера.

«Я подтверждаю, что кум Путина нацелился на следующих выборах стать спикером Верховной Рады. Его план - это партия «За життя»… Возможно, первое место в коалиции они не займут, но займут второе и, соответственно, получат должность спикера – в коалиции второе место получает должность спикера. - объяснил нардеп в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK .

И, судя по всему, в эффективности Медведчука на должности председателя Верховной Рады можно не сомневаться. Ведь, по словам Лещенка, «Медведчук уже знает, как управлять с должности спикера государством. Потому что именно Медведчу писал те поправки в Конституцию, по которым сейчас живет Украина – поправки 2004 года».

Напомним, что Виктор Медведчук с июля 1998 года по февраль 2000 занимал должность вице-спикера, а с февраля 2000 до декабря 2001 — первого вице-спикера.

Как известно, конституционная реформа 2004 года, автором которой является Виктор Медведчук, предполагала переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления. В 2010 году президент Янукович предпринял попытку изменить конституцию «под себя» и с помощью антиконституционного решения КС сосредоточил власть в своих руках. Но в ходе массовых акций протеста 2014 года народ потребовал возвращения к парламентско-президентской республике образца 2004 года. И уже в феврале 2014-го, после бегства Януковича, одним из первых решений Верховной Рады стало возвращение к Конституции 2004 года.

Экспертное сообщество активно обсуждает заявление Лещенко. А также предложение И. Коломойского о назначении Медведчука губернатором Донецкой области: «Медведчук сегодня является тем последним шансом для Украины, чтобы установить мир на Донбассе, потому, что из альтернатив остается только одна – война».