Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

По данным Укргидрометцентра, с 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 14 августа.



Такие метеорологические условия - дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха - продержаться в Киеве до 16 августа. По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадей Бессарабской и Демеевская; улицы Довженко и проспекта Победы.



Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевская.

