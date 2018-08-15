Россия подготовила ответ Украине на возможный транспортный запрет

Минтранс РФ разработал меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. По его мнению, в первую очередь после введения таких мер гражданам России и Украины будет невозможно пользоваться услугами транспорта. Министр считает, что ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет.

"К сожалению, должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными. Тем не менее набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан. В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос", — также добавил он.



Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.



При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев — Москва, он принес почти шесть миллионов долларов. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).



С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.



Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд Москва — Кишинев — Москва. Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.

