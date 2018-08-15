Посольство РФ: Лондон отказывается обсуждать любые вопросы по "делу Скрипалей"

Власти Великобритании отказываются обсуждать с посольством России в Лондоне любые вопросы, связанные с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник заявили в российском диппредставительстве.



"К сожалению, вынуждены констатировать, что британские власти в нарушение своих международных обязательств продолжают вести себя крайне неконструктивно, наотрез отказываясь обсуждать с нами любые вопросы по делу Скрипалей", - отметили в дипмиссии.



В посольстве РФ подчеркнули, что с момента инцидента в Солсбери через Форин оффис российские дипломаты задали британскому правительству десятки вопросов. "На наши законные вопросы давались в лучшем случае дипломатические отписки общего характера. В большинстве же случаев британская сторона вообще не считала нужным давать какой-либо ответ, пренебрегая элементарными правилами дипломатической вежливости", - указывается в коммюнике.



"Сергей и Юлия Скрипаль продолжают находиться в изоляции: вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться. Лондон упорно продолжает отказывать нам в установлении контакта с ними с целью проверки, не находятся ли они под давлением властей. Это лишь усиливает наши подозрения о том, что Скрипали либо насильственно изолированы, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", - подчеркивается в сообщении.



В российском диппредставительстве заметили, что "СМИ не могут взять интервью у Скрипалей без получения предварительного согласия от властей". "С учетом ранее публиковавшейся в местной прессе информации о том, что контроль за освещением дела Скрипалей в прессе осуществляет Совет национальной безопасности Великобритании, можно говорить о том, что в отношении данной темы в стране введена цензура", - добавили в посольстве.



По версии британской стороны, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту.



Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

