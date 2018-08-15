Павел Барнацкий: неудачный «смотрящий» Львова возвращается?

Не так давно львів'яни могли спостерігати на вулицях свого чудового міста сумнозвісного колишнього майора міліції Павла Степановича Барнацького. В 2004 році після перемоги Помаранчевої революції його готували в «смотрящие» (рос.) по львівському регіону. Однак, колишні «подвиги» колишнього дільничного міліціонера настільки обурили громадськість, що київські заступники Павла Степановича були змушені відкликати його і дати роботу юридичного консультанта при Верховній Раді.



Екс-голова Львівської облради Михайло Сендак згадує, як Барнацький обклав даниною торговців Галицького ринку, постійно фальсифікував справи для підвищення розкриття злочинів. Павла Барнацького не раз виключали з юридичного факультету за неуспішність. Свого часу він був затриманий співробітниками внутрішньої безпеки МВС за хабар. Але тоді вирішили не роздмухувати скандал і його «по-тихому» звільнили з органів.



Після цього Барнацький, як ми вже говорили, пішов на роботу до Верховної Ради, де, до речі, отримав грамоту від одного з видних «регіоналів» і соратників Януковича - Володимира Рибака. Після Революції Гідності справи у Павла Барнацького йдуть не так гладко. Можна тільки здогадуватись, навіщо він знову з'явився у Львові. Що ж, будемо спостерігати за його подальшими діями.

