ABC: Трамп подал иск против бывшей помощницы

Представители президента США Дональда Трампа инициировали арбитражное разбирательство в отношении бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, обвинив ее в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.



По ее данным, соответствующий иск подан в арбитражный суд в Нью-Йорке от имени избирательного штаба Трампа. В нем Маниголт-Ньюман обвиняется в нарушении договора о неразглашении, который она подписала в 2016 году, когда была назначена на одну из должностей в предвыборной кампании Трампа.



"Президент Трамп хорошо известен тем, что на протяжении десятилетий дает людям возможность преуспеть в карьере и жизни, но нарушение есть нарушение", - приводит ABC заявление избирательного штаба. В нем отмечается, что нарушитель "должен быть привлечен к ответственности".



44-летняя Маниголт-Ньюман была со скандалом уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Во вторник в свет вышла ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне нелицеприятно отзывается о Трампе. Экс-сотрудница Белого дома, в частности, обвиняет его в расизме, а также утверждает, что президент является женоненавистником, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.



Маниголт-Ньюман заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату $15 тыс. в обмен на молчание, однако она от него отказалась. За последние дни бывшая помощница Трампа опубликовала несколько тайно сделанных ею аудиозаписей разговоров с президентом и его подчиненными. По ее словам, она обладает еще множеством таких пленок и готова их обнародовать.

