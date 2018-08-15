ДНР: ВСУ возобновили систематические обстрелы окраин Горловки

Украинские силовики возобновили систематические обстрелы окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, за неделю по городу было выпущено более 150 мин и снарядов, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.



"С 8 августа возобновились систематические обстрелы с применением мин запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений Никитовского района города Горловки. За период с 8 по 13 августа по району совершено 12 выстрелов из танка, выпущено 96 мин из 122-миллиметрового миномета и 48 мин из 82-миллиметрового миномета", — заявил представитель ДНР в СЦКК.



Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

