СМИ через суд потребовали у "Нафтогаза" назвать получивших премию в $45 млн.

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску информагентства "Украинские новости" с требованием обязать НАК "Нафтогаз Украины" предоставить список должностных лиц компании, которые получили $45 млн. премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Об этом говорится в постановлении суда, сообщают "Украинские новости".

Агентство просит суд обязать "Нафтогаз" также предоставить информацию о суммах премий, а также признать противоправной бездеятельность "Нафтогаза" в части непредоставления информации о работниках, получивших премию. "Нафтогаз" отказался предоставлять информацию на запрос агентства, оставленный в соответствии с требованиями закона "О доступе к публичной информации".



Издание сообщает, что в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром". Такое решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого транзитного контракта.



Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн гривен) была выплачена неизвестным работникам "Нафтогаза" в мае.



Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже внесенного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.



Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).



"Государственная компания пытается скрыть фамилии получателей крупнейшей в истории Украины премии. Прикрываются защитой персональных данных. Граждане Украины имеют право знать кто, за что и сколько получил премии от компании, которая на 100% принадлежит государству. Это прецедент по сумме и скорости выплат. Так много и так быстро еще никому не платили - ни президентам, ни министрам, ни руководителям госкомпаний", - заявил директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

