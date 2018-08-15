Порошенко приставил к Холодницкому охрану

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого охраняет восемь человек. Об этом пишет Украинская правда во вторник, 14 августа.



"Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", - сказал глава САП и добавил, что не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".



Прокурор обратился с письмом о предоставлении охраны в Генпрокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны.



"Гелетей сказал, что надо такую просьбу подавать в Администрацию президента", - пояснил Холодницкий.



Как заместителю генпрокурора, охрану ему предоставили в ноябре 2016 года.



Напомним, недавно квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь главу САП к дисциплинарной ответственности, применив взыскание в виде выговора. Хотя генпрокурор Юрий Луценко требовал его уволить.

