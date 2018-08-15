Киевлянам предложить переименовать улицу Российскую в честь бойца батальона "Донбасс"

На сайте Киевского городского совета появилась информация об обсуждении переименования улицы Российской в Дарницком районе на улицу добровольца батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, погибшего в Иловайске. Соответствующее предложение размещено на сайте КГГА.



При обсуждении "за" высказались 114 человек, против - 3 человека.



Юрий Литвинский - киевлянин, родился 3 ноября 1967 года. В 2013-м принял активное участие в событиях Майдана. Вступил в ряды 8-й "афганской" сотни Самообороны. В начале войны вступил в добровольческий батальон НГУ "Донбасс", стал заместителем по вооружению. 10 августа 2014-го подполковник Литвинский попал с подразделением в засаду противника и погиб в бою. Юрий Литвинский посмертно удостоен звания полковника резерва Нацгвардии.

