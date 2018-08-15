Суд продлил арест еще одному фигуранту дела о "покушении" на Бабченко

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест Тарасу Стельмашенко — фигуранту дела о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя суда.



"Содержание под стражей Стельмашенко продлено до пятого октября включительно", — говорится в сообщении.



Как передает агентство со ссылкой на Службу безопасности Украины, "этот человек (Стельмашенко — ред) общался непосредственно с подозреваемым в организации несостоявшегося убийства Бабченко и отвечал за деятельность группы специальных бойцов из троих человек, которые должны были приехать на Украину из Ростова-на-Дону (Россия) для осуществления терактов".



На прошлой неделе суд в Киеве продлил срок ареста предпринимателю Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на Бабченко, до 23 сентября.



Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.



Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа. Суд арестовал его на два месяца.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

