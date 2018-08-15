Джордж Мартин объяснил убийства героев "Игры престолов"

Американский писатель Джордж Мартин, который является автором фэнтезийной саги "Песнь льда и пламени", положенной в основу сериала "Игра престолов", объяснил многочисленные убийства героев. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на Facebook-канале PBS.



По словам писателя, убийство ключевых персонажей связано с его любовью к книгам Джона Толкина, написавшего "Властелина колец". В частности, Мартин припомнил смерть Гендальфа.



"Я не могу объяснить воздействие, которое это оказало на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах про Конана. Толкин нарушил это правило. И за это я всегда буду его любить", - заявил он.



Также писатель добавил, что после смерти Гендальфа напряжение в трилогии возрастает "в тысячу раз", поскольку читатель осознает, что следующим погибнуть может кто угодно.





