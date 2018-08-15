Земфира объявила, что временно прекращает концерты

Российская рок-певица Земфира делает перерыв в своей концертной деятельности, чтобы записать новый музыкальный альбом.



Пару дней назад, выступая на фестиваля LiveFest Summer в Сочи, на высоте 1600 метров в Красной Поляне, певица объявила, что это ее "последний концерт в обозримом будущем".



А сегодня в ее Facebook появилась запись, подтверждающая, что этот перерыв связан с записью нового альбома. Последний вышел у нее 5 лет назад. "Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю", - поделилась планами Земфира.



Она также отметила, что концертные выступления ее больше не привлекают. "По существу - это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - написала певица.



Отметим, что одна песня в новом альбоме уже есть - "Новые стансы к Августе/Румянцевой победам" на стихи Иосифа Бродского. Ее Земфира впервые исполнила этим летом. Песня посвящена друзьям Земфиры, видимо, Ренате Литвиновой и дизайнеру Гоше Рубчинскому, которые приехали поддержать подругу на LiveFest, пишет КП.







