Остановить потерю зрения возможно с помощью виагры

Колумбийский университет заинтересовался свойствами Виагры. По словам его сотрудников, данный препарат можно смело использовать для улучшения зрения, передает "Газета.RU". Виагра сработает против макулярной дегенерации - одной из основных причин потери зрения вследствие сосудистой патологии.



В 90% случаев макулярная дегенерация развивается постепенно в связи с образованием новых сосудов вокруг желтого пятна, места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. Жидкость, просачивающаяся из этих сосудов, вызывает образование рубцовой ткани, что и приводит к ухудшению зрения. Патология отчасти вызвана ухудшением притока крови к хориоидее, сосудистой оболочке сетчатки, а Виагра улучшает кровоток.



В течение двух лет ученые тестировали Виагру на пятерых пожилых добровольцах. Ежедневно добровольцы принимали по две таблетки препарата. За время эксперимента у одного человека зрение улучшилось, а у остальных остановились дегенеративные процессы. Что важно, в отличие от существующих на рыке средств против макулярной дегенерации, Виагра не требует введения с помощью инъекций.

