Сильная привязанность к кофе грозит усыханием мозга?

Если человек потребляет кофе в больших количествах, его мозг может пострадать, предупреждают сотрудники Университета Сеула. Как передает "Известия.RU", ученые говорят об уменьшении отдельной части головного мозга у кофеманов. Известно, что эта часть связана с регуляцией сна.



Свои слова ученые подкрепляют результатами исследования 162 добровольцев. Люди рассказывали, сколько чашек кофе они выпивают в день и сколько часов длится их сон. Также проводилось сканирование мозга добровольцев с помощью МРТ. Ученые таким образом определяли объем шишковидной железы - отдела мозга, отвечающего за выделение гормона мелатонина во время сна и отдыха.



Оказалось, у любителей кофе объем шишковидной железы на 20% меньше, чем у тех, кто пьет кофе в умеренных количествах или не употребляет его совсем. Кстати, известно, что у многих пожилых людей возникают проблемы со сном. Вероятно, причина тоже кроется в уменьшении объема ключевой для сна зоны мозга, отмечают эксперты.

