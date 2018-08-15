Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО у границ содружества

Расширение военного сотрудничества государств - участников СНГ должно стать одним из определяющих моментов в снижении влияния негативных факторов, вызванных усилием военной активности НАТО у границ содружества.



Об этом заявил во вторник директор департамента по сотрудничеству в области безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин.



"К сожалению обстановка в мире постоянно усложняется, наращивается потенциал и усиливается военная активность сил НАТО вблизи внешних границ содружества", - констатировал представитель Исполкома СНГ на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.



По словам Дружинина, в этой ситуации реализация имеющегося потенциала военного сотрудничества стран СНГ представляется "одним из ключевых предметов, способствующих снижению влияния негативных факторов, обеспечению надежной обороноспособности и безопасного развития наших стран". "Стремительное развитие технологий, создание новых средств нападения определили необходимость расширения перечня задач, решаемых Объединенной системой ПВО СНГ по противодействию новым вызовам и угрозам", - сказал глава департамента.



Дружинин положительно оценил использование полученного опыта в совместной деятельности. "Опыт боевых действий в Сирии показал, что войсковые операции в сочетании с действиями спецслужб могут дать необходимый эффект в борьбе с терроризмом. Этот опыт был опробован при проведении совместных учений, мы продолжаем развивать эту форму сотрудничества", - отметил глава департамента Исполкома СНГ.



Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ в Минске, на заседании планируется наметить совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран содружества на 2019 год. Также будет рассмотрен вопрос о проведении тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО стран СНГ. Предполагается, что участники встречи обсудят опыт применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами в ходе операции группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.



Программа пребывания членов Координационного комитета в Белоруссии 15 августа предусматривает их участие в проведении совместных компьютерных командно-штабных учений "Региональная безопасность - 2018", в ходе которых будут отработаны действия дежурных Единой региональной системы ПВО с реальным подъемом авиации России и Белоруссии.

