Початок мечты. Кукурузный...

«Версии» одними из первых написали, что в этом году в Украине плохой урожай пшеницы – как по количеству, так и по качеству. Минагропрод в то время еще утверждал, что «все пучком». Теперь о грядущем повышении цен на хлеб пишут как о свершившемся факте. Хотя есть и позитивная новость. Сбылся еще один наш прогноз: погодная специфика пошла на пользу кукурузе. Но собрать рекордное количество кукурузных початков и максимально заработать на этом – не одно и то же. В ЕС – квоты и пошлины, на рынках третьего мира нас теснят Россия и Бразилия. Не случайно в прошлом году экспорт упал...



Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнуха и подсолнечного масла (благодаря потребительскому рынку многонаселенной Индии) и входит в тройку лидеров среди экспортеров “царицы полей”. Опять-таки во многом благодаря перенаселенному Китаю.



Кстати, “царицей полей” кукурузу назвал Хрущев. В “темном советском прошлом” мы нарочито насмехались над его кукурузной кампаний – ярким проявлением хрущевского волюнтаризма. Нам рассказывали, что в 1955 году Никита Сергеевич познакомился с американским фермером Росуэлом Гарстом, который убедил его в преимуществах кукурузы.



Потом, во время поездки в США, американцы окончательно задурили голову Генсеку КПСС, и Хрущев потребовал переориентировать сельское хозяйство СССР на эту культуру. К началу 1960-х годов четверть пахотных земель Советского союза была занята кукурузой. Но... урожаи оказались намного ниже ожидаемых, и к середине 1960-х годов, после отставки Хрущева, посевы кукурузы начали резко сокращаться.



Что тут сказать – не знал Никита Сергеевич, что кукурузу можно пустить не только на мамалыгу, а и на попкорн и комбикорм для испанских “хамонных” свинок. Слышал бы он, как в 2014-м премьер-министр независимой Украины Арсений Яценюк заявит, что захват нами мирового рынка кукурузы позволит договориться о низкой цене на газ, наверное, перевернулся бы в гробу. Или долго смеялся бы над таким тезисом.



А вот аграриев слова Яценюка о том, что “Украина в 6-летней перспективе совместно с США сможет контролировать 65% мирового рынка кукурузы” заставили призадуматься. Оно бы и неплохо (как показывает опыт подсолнуха), но каким образом? Со всех сторон нас подпирают рогатки ограничений и спецусловий. И тут мы бессильны.



Несколько лет подряд Украина являлась основным поставщиком кукурузы в ЕС, а Бразилия и Россия плелись в хвосте. И все потому, что с ноября 2014 года ЕС применял нулевую пошлину на кукурузу. Но в прошлом году Евросоюз возобновил пошлины на импорт кукурузы, ржи и сорго, в том числе из Украины, и ввел таможенный тариф в размере 5,16 евро за тонну.



В этом году пошлины ЕС на импорт кукурузы сохранились. И вместе с ними сохранились ежегодные квоты беспошлинного ввоза в ЕС в рамках ассоциации Украина–ЕС. Однако эти квоты Украина исчерпала еще 17 апреля 2018 года – до того, как стало понятной ситуация с урожаем зерновых. На тот момент наша страна полностью использовала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС

Сейчас наша задача продать как можно больше кукурузы на внешние рынки. Початок – основная агронадежда страны этого года. На дружественную Европу делать ставку нет смысла – там экспорт зерновых введен в строгие рамки квот и пошлин. На американский континент можно даже не заглядываться, несмотря на проблемы с урожаем

Сразу оказалось, что для испанских свиней предпочтительнее далекая бразильская кукуруза – потому что она дешевле. В результате, по данным «УкрАгроКонсалт», темпы экспорта кукурузы из Украины с сентября по май 2017/18 МГ оказались самыми низкими за последние несколько лет. Они составили порядка 15 млн. тонн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года (18,2 млн. тонн).Из-за европейских пошлин Украина вынуждена была резко изменить географию кукурузного экспорта: поставки в ЕС, Египет, Иран и Тунис сократились, а в Китай, Турцию и Израиль увеличились.В этом году пошлины ЕС на импорт кукурузы сохранились. И вместе с ними сохранились ежегодные квоты беспошлинного ввоза в ЕС в рамках ассоциации Украина–ЕС. Однако эти квоты Украина исчерпала еще 17 апреля 2018 года – до того, как стало понятной ситуация с урожаем зерновых. На тот момент наша страна полностью использовала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС, в частности на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу.По состоянию на середину августа мы имеем следующую картину. В отличие от пшеницы, которая выгорела под жарким солнцем в мае-июне, а потом была залита июльскими дождями, урожай кукурузы назван рекордным. Хотя, если разобраться в цифрах, он всего лишь немного выше, чем обычно – около 25,5 млн. тонн. Это на 4% больше, чем в прошлом маркетинговом году. Слово “рекордный”, видимо, придумали в Минагропроде, чтобы добавить позитива “урожайным новостям” на фоне разговоров о грядущем повышении цены на хлеб.Ну ладно, будем считать, что урожай “царицы полей” у нас не просто хороший, а рекордный. Как можно на этом заработать? Экспортировать в ЕС в больших объемах мы не можем – беспошлинный ввоз ограничивают квоты, а остальной экспорт делают невыгодным введенные с 2017 года пошлины.Соответственно, нужно больше поставлять в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Для этих рынков конкурентоспособность товара определяется ценой. Особых претензий к качеству не предъявляется, тем более что, в отличие от кукурузы, которую поставляют в Азию и Тихоокеанский регион США, наша вообще стерильна в плане ГМО.Серьезных проблем с качеством кукурузы в Украине по большому счету вообще нет. В отличие от пшеницы. Несмотря на то, что, согласно ГОСТу, в Украине допускается отгружать и “слегка битую” кукурузу, и с содержанием зерновой примеси 15% и сорной 5%, при стандартных экспортных требованиях 10% зерновой примеси, 5% битых, 5% поврежденных и 2% сорной примеси. Но это вопросы, которые решаются трейдерами.То, что трейдеры сами полностью решить не в состоянии, – это логистика. В связи с большим количеством кукурузы нужно больше вагонов-зерновозов, которые у нас в дефиците. Говорят, что раньше наши аграрии кооперировались с российскими, у которых зерновозов “выше крыши”, но сейчас “низзя”.Если кукурузу невозможно оперативно транспортировать, ее приходится дольше хранить. В принципе, это нормально для всех зерновых. Но, как поясняет apk-inform.com, кукуруза является одной из самых чувствительных к любого рода механическим и тепловым воздействиям культур. Ее зерна очень хрупкие и большие по размеру. Поэтому при каждой доработке, перевозке, погрузке, перевалке, перемещении кукурузы на складе увеличивается количество битых и поврежденных зерен.К тому же, пишет издание, при экспорте кукурузы ключевое значение имеет карантинное состояние товара. В прошлом году Китай, например, отказывался принимать несколько судов украинской кукурузы ввиду наличия в ней карантинных объектов, таких как грибковые и вирусные болезни, в частности вирус пшеничной мозаики. И, конечно, вопросы с амброзией.Как отмечают специалисты, к недостаткам инфраструктуры в Украине можно отнести невозможность организовать маршрутные перевозки, как в России – одном из наших пока что не главных, но “догоняющих” конкурентов на кукурузном рынке. Элеваторные мощности в России более сбалансированы по возможностям хранения урожая зерновых и масличных культур.К тому же в Украине остается нерешенным вопрос с «узким горлышком» на подъездных путях к глубоководным портам Одессы, Херсона и Николаева. А баржи на Днепре вместо зерна перевозят арбузы, в то время как в России налажено массированное “зерновое судоходство” по Волге и Дону.Эксперты не случайно сравнивают инфраструктурные возможности Украины именно с Россией, а не с Бразилией или США, потому что основной рынок сбыта “царицы полей” у РФ и Украины один. Это Китай. Сейчас он выбирает, для какой страны открыть ворота шире. Россия давит политическими договоренностями. Украине надо выигрывать в цене.Для этого приходится немного хитрить. Не случайно, по данным ГП «Госвнешинформ», около 98% фуражной кукурузы экспортируется по так называемым «непрямым» контрактам (через оффшоры). Аграриям это позволяет получать прибыль даже при демпинге, но для государственного бюджета, который захлебывается в долгах и социальных платежах, недобор налогов, измеряемый сотнями миллионов долларов, весьма чувствителен.В общем, сейчас наша задача продать как можно больше кукурузы на внешние рынки. Початок – основная агронадежда страны этого года. На дружественную Европу делать ставку нет смысла – там экспорт зерновых введен в строгие рамки квот и пошлин. На американский континент можно даже не заглядываться, несмотря на проблемы с урожаем, там все застолбили Бразилия, Аргентина и США. Остается Юго-Восточная Азия, Северная Африка, возможно, Индия. Но главный наш рынок сбыта – это Китай. Если он не закупится в России в ущерб нашим поставкам.