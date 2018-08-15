Умер Эдуард Успенский

Писатель Эдуард Успенский, автор книг "Крокодил Гена и его друзья" и "Дядя Федор, пес и кот", умер в Москве, ему было 80 лет. Об этом сообщила 14 августа дочь писателя Ирина. "К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - заявила собеседница ТАСС. Как стало известно ранее, у Успенского обнаружили злокачественное новообразование. Источник в столичных медицинских кругах 9 августа рассказал агентству, что писатель потерял сознание дома и ему потребовалась неотложная помощь.

По произведениям и сценариям Успенского сняты 60 мультфильмов.



Писатель родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область) в семье Николая Михайловича Успенского (1903-1947) и Натальи Алексеевны Дзюровой (1907-1982). Отец работал в аппарате ЦК ВКП(б), мать была инженером-машиностроителем.



В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт. В студенческие годы начал заниматься литературным творчеством, размещал стихи и фельетоны в институтской стенгазете. С 1960 года печатал их в эстрадных сборниках, газете "Неделя" и журнале "Крокодил".



В 1961 году окончил МАИ по специальности "инженер", после чего три с половиной года работал на Втором московском приборостроительном заводе.



В марте 1965 года вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра МАИ "Телевизор". В следующем году в московском издательстве "Искусство" вышел сборник юмористических рассказов для эстрады "Четверо под одной обложкой". Его авторами были Эдуард Успенский, Феликс Камов, Аркадий Арканов и Григорий Горин.



С середины 1960-х годов писал для детей. В 1965 году издательство "Детская литература" выпустило первую книгу Эдуарда Успенского - сборник стихотворений "Смешной слоненок".



В 1966 году вышла сказочная повесть "Крокодил Гена и его друзья". Ее основные персонажи, Крокодил Гена и Чебурашка, получили широкую известность - сначала в СССР, а впоследствии - за рубежом.









По сценариям Успенского режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил кукольные мультипликационные фильмы "Крокодил Гена" (1969), "Чебурашка" (1971), "Шапокляк" (1974), "Чебурашка идет в школу" (1983). Вместе с Качановым Успенский написал пьесы "Чебурашка и его друзья" (1970) и "Отпуск крокодила Гены" (1974). В 2000-х годах анимационные фильмы о Чебурашке сняли в Японии. Начиная с XXVIII летних Олимпийских игр 2004 года (Афины, Греция) Чебурашка неоднократно становился талисманом олимпийской сборной России.



В 1974 году Эдуард Успенский выпустил повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот". По ее мотивам режиссер Владимир Попов снял мультипликационные фильмы "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984), которые получили широкую популярность у зрителей.









Писатель также выпустил сказочные повести "Вниз по волшебной реке" (1972), "Гарантийные человечки" (1975), "Школа клоунов" (1983), "Колобок идет по следу" (1987), "25 профессий Маши Филипенко" (1988), "Меховой интернат" (1989) и др.



Успенский - автор стихотворных сборников "Удивительное дело" (1968), "Воздушные шары" (1971), "Все в порядке" (1976), "Дама из Амстердама" (2015) и др.



В 1991 году выпустил "занимательный учебник" по радиотехнике "Лекции профессора Чайникова", в 1999 году - исторический роман "Лжедмитрий Второй, настоящий". Среди новых произведений автора - сказочные повести "История про Гевейчика, гуттаперчевого человечка" (2011), "Гарантийные человечки возвращаются" (2011), "Принц из Киндер-яйца" (2014), "Про Огуречика и Помидорика" (2015) и др.



Сочинения Эдуарда Успенского переведены на 25 языков.



По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультипликационных фильмов. Среди наиболее известных: "Антошка" (1969, в сборнике "Веселая карусель", режиссер Леонид Носырев), "Рыжий, рыжий, конопатый" (1971, в сборнике "Веселая карусель", Леонид Носырев), "Ивашка из Дворца пионеров" (1981, Геннадий Сокольский), "Про Сидорова Вову" (1985, Эдуард Назаров), "Следствие ведут Колобки" (1986-1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), "Три типа и скрипач" (1993, Натан Лернер) и др.



Спектакли по сочинениям Эдуарда Успенского входят в репертуар ряда российских театров.



По его произведениям сняты фильмы для детей: "Там, на неведомых дорожках…" (1982, режиссер Михаил Юзовский) и "Год хорошего ребенка" (1991, Борис Конунов).



В 1970 году Успенский был автором и сценаристом первых выпусков познавательной программы для младших школьников "Радионяня" (Всесоюзное радио), в 1975 году - детской образовательной телепередачи "АБВГДейка" (Первая программа Центрального телевидения).



В 1986 году являлся одним из членов жюри возрожденной телепрограммы "Клуб веселых и находчивых".



В 1990-е годы вел на "Радио России" музыкальную передачу "В нашу гавань заходили корабли", в 1999-2011 гг. - одноименную телепрограмму (выходила на каналах НТВ, ТВ-6, ТВС, "Пятом канале").



Был председателем жюри литературной премии им. Корнея Чуковского.



В 2007 году состоял в высшем совете политической партии "Гражданская сила".



Являлся членом Союза писателей Москвы.



Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2010, за книгу "Истории про девочку со странным именем").



Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997).



Был отмечен литературной премией им. Корнея Чуковского в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе" (2010), премией им. Льва Копелева "За свободу и права человека" (2015), премией "Венец" Союза писателей Москвы (2016).



Был трижды женат. Первая супруга - Римма, выпускница МАИ; вторая - Елена, сотрудница телевидения; третья - телеведущая Элеонора Филина. От первого брака - дочь Татьяна (род. 1968), от второго - дочери-двойняшки Ирина и Светлана (род. 1991). После развода с третьей женой воссоединился со второй супругой.



Жизни и творчеству литератора посвящены книга Ханну Мякеля "Эдик. Путешествие в мир детского писателя Эдуарда Успенского" (2008) и документальный фильм из цикла "Живые легенды" (2011, режиссер Сергей Краус).



