Штаб Трампа подал в суд на бывшую помощницу президента, написавшую о нем книгу

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке иск к бывшему директору по коммуникациям Белого дома Омаросе Маниголт Ньюман. Команда Трампа обвиняет ее в нарушении договора о неразглашении, заключенного в ходе избирательной кампании 2016 года.



Маниголт Ньюман сообщила, что не подписывала соглашение о конфиденциальности, когда начала работать в Белом доме. При этом остается неясным, подписывала ли она договор, когда присоединилась к кампании Трампа. «Меня не заставят замолчать», — сказала бывший помощник президента США.

Омароса Маниголт Ньюман — бывший советник Белого дома и экс-участница реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое Дональд Трамп вел в течение 11 лет. Ее уволили из аппарата Белого дома в декабре 2017 года. После этого, утверждала она, ей предложили ежемесячно платить по 15 тысяч долларов за молчание.



Маниголт Ньюман написала книгу «Unhinged: An Insider Account of the Trump White House» («Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»). В ней она назвала Трампа расистом, женоненавистником и нарциссом. До выхода книги Маниголт Ньюман выпустила несколько аудиозаписей бесед, которые она вела с сотрудниками Белого дома и президентом.



Дональд Трамп в твиттере неоднократно оскорблял Омаросу Маниголт Ньюман. В одной из последних записей Трамп назвал ее «сумасшедшей» и «собакой».