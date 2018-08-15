В Киеве из-за репетиции парада ограничат движение транспорта

В Киеве в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



В частности, 18 августа с 17:30 и 20, 22 августа с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят на участке: улица Большая Васильковская (от улицы Жилянской до Крещатика) - Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Независимости - улица Крещатик до Европейской площади.



Также 18 августа с 17:00 и 20, 22 августа с 17:45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:



- во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна №1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;



- во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. Черновола - просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;



после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;



- во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна №2, колесная техника) аэродром “Святошин” - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;



- во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. Черновола - проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;



- после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром Святошин.



Кроме этого, 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковочные площадки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в обеих направлениях), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.



Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

