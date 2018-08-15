Турция значительно повысила пошлины на американские товары

Турция значительно повысила пошлины на американские товары. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Deutsche Welle.



«Пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120 процентов, на алкогольную продукцию - 140 процентов, а на листовой табак - на 60 процентов. Кроме того, повышенные пошлины на косметику, рис и уголь », - говорится в сообщении.



Как написал в Twitter вице-президент Турции Фуат Октай, решение Анкары обусловлено «преднамеренными атаками администрации США» на турецкую экономику.

