Запасы угля в Украине ниже прошлогодних на 20% – Минэнергоугля

Запасы угля на складах электростанций (ТЭС и ТЭЦ) на 14 августа 2018 года составляли 1,68 млн тонн, что на 0,42 млн тонн, или 20,2%, ниже показателя годичной давности, сообщило Минэнергоугля Украины. Согласно его данным, ситуация с накоплением запасов природного газа обстоит значительно лучше: на 14 августа они достигли 13,5 млрд куб. м, что всего на 0,3 млрд куб. м, или 2,2%, меньше, чем на 14 августа прошлого года.



Кроме того, Минэнергоугля указывает, что запасы мазута на складах электростанций меньше прошлогодних на 37,7% и составляли 38 тыс. тонн.



По сравнению с предыдущими данными на 30 июля запасы угля возросли на 0,4%, или на 7,7 тыс. тонн, газа – на 6,3%, или на 0,8 млрд куб. м, тогда как мазута сократились на 0,5%, или на 0,2 тыс. тонн.



Минэнергоугля также сообщает, что объем добычи угля в Украине за первые 13 дней августа 2018 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,19 млн тонн, природного газа – на 1,9%, до 0,685 млрд куб. м, тогда как производство электроэнергии сократилось на 1,4% – до 5,15 млрд кВт-ч, из которых 59% обеспечили АЭС, 30% – ТЭС.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины в конце июля утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018/19 гг. Согласно документу, запасы газа в подземных хранилищах к 1 ноября 2018 года должны составить 17 млрд куб. м, угля – 2,6 млн тонн (в т. ч. антрацитовых марок – 1 млн тонн, газовых – 1,6 млн тонн), мазута – 130 тыс. тонн.

