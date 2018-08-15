Водитель в Испании провалил тест на алкоголь и все виды наркотиков

Водитель на северо-востоке Испании провалил тесты на алкоголь и все виды наркотиков. Помимо алкоголя, полиция нашла в его организме следы марихуаны, амфетаминов и метамфетаминов, кокаина и опиоидов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.



Местные правоохранители сообщили, что сосед водителя из города Каркастильо позвонил стражам порядка, чтобы сообщить о том, что "несколько человек сели за руль, находясь под воздействием алкогольных напитков".



В итоге водителя оштрафовали на две тысячи евро, а машина была конфискована.

