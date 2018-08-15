Будни сверхдержавы

У нас чуть было не случился туристический бум. Лира обвалилась, и все ломанулись в турагентства, чтобы быстренько скупить дешевые туры в семизвездочные отели Анталии. Старались, как правило, забронировать императорские номера, поскольку у наших безвизовых граждан резко повысилась покупательная способность. Гривна ведь укрепилась. То есть упала. Это с какой стороны посмотреть. Как говорит наш верховный главнокомандующий, «стакан наполовину полон или пуст». Золотые слова.



Уже 27,5 за доллар, и есть все поводы для оптимизма. Рубль падает? Падает. Лира вошла в пике? Вошла. А у нас НБУ вышел на валютный аукцион с целью стабилизировать курс и влет продал 66 миллионов свежих баксов. Курс, правда, ни фига не стабилизировался, но все довольны и собираются, как мы уже отмечали, в Турцию. Понимаете, парижские круасаны и фантастический кофе в Братиславе уже в печенках сидят. Как говорил наш прапорщик, «вы еще домашними пирожками, то есть круасанми ср...те, а уже крючок расстегиваете». Вот в этом все и дело. Отдыхать в ЕС – сплошной геморрой. Недавно на одном сознательном форуме рассматривали вариант отдыха в Черногории. Активист евромайдана получил конфиденциальную информацию, что небольшая бутылочка минеральной воды в Будве может стоить два евро. Два евро – это примерно 64 гривны. Возможно, и больше, надо подождать торгов на межбанке. Это же ужас! Поэтому подготовка к отпуску в европах была проведена на должном безвизовом уровне. Потенциальный отдыхающий выставил для всеобщего обсуждения подробный список из сорока позиций. Только крайне необходимые для отдыха вещи: «яйца куриные – 50 штук», «пятилитровые фляги с водой – 11», «куриные грудки – три упаковки», «туалетная бумага – 5 рулонов», «детское питание, йогурты»… Все решили, что бумаги маловато будет. Особенно если учесть температуру 37 градусов по ихнему Цельсию и примерно двое суток дороги на машине.



Однако коварные уроды-операторы сразу же начали обламывать очень даже кредитоспособных и состоятельных безвизовых патриотов. Оказывается, все наоборот будет только дорожать, поскольку у турок полный аншлаг, все контракты заключены в долларах и евро и до зимы ничего горящего не предвидится



Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается приехать на исторический военный парад в Киеве, посвященный независимости нации от внешнего влияния. Значит, секретную гравицапу не запустят. Может навернуться прямо на голову высокого посланника

Куриные грудки замаринуются в йогурте и покроются аппетитной корочкой. Еще раз подчеркну: очень много всего надо брать с собой на отдых в Европу. Поэтому турецкий курсовой кризис был воспринят как сигнал к действию. Статистика свидетельствует, что Турция была и остается самым популярным местом отдыха украинцев. На втором месте Крым, а все остальные места занимают заработки в России и Польше. Плюс, конечно, Италия и Португалия.Однако коварные уроды-операторы сразу же начали обламывать очень даже кредитоспособных и состоятельных безвизовых патриотов. Оказывается, все наоборот будет только дорожать, поскольку у турок полный аншлаг, все контракты заключены в долларах и евро и до зимы ничего горящего не предвидится. А до зимы, как говорится, доживут не только лишь все. Точнее, дожить могут все, но не многие в состоянии. Министерство топлива и какой-то энергетики с оптимизмом сообщает, что запасы угля на складах электростанций «всего лишь на 20,2% ниже показателя годичной давности». Еще лучше ситуация с мазутом: «запасов меньше на 37,7%». Подготовка к зимнему отопительному сезону идет полным ходом. «Сезонные колебания гривны» вообще никто не принимает в расчет. Никакой паники не наблюдается, люди не бросаются скупать денежные знаки нашего стратегического партнера. Неполживые СМИ с оптимизмом сообщают: рубль достиг исторического минимума. Как и рейтинг президента Путина, который обвалился то ли до шестидесяти, то ли до восьмидесяти процентов. У нашего главкома он, наоборот, поднялся до шести процентов. Потому что решительные реформы. Жаль, конечно, что с Турцией так получилось. Но ничего, как говорится, не Анкарой единой.Зато есть позитивные сигналы от МВФ и Вашингтона. В сентябре к нам приезжает миссия Международного валютного фонда, чтобы посмотреть, кто еще выжил, как обстоят дела с высшим антикоррупционным судом, идет ли кастинг претендентов. А у нас в этом отношении полный порядок: в Тернополе прошел конкурс красоты среди коз, а отбор антикоррупционных судей планируют завершить в феврале. Аккурат перед выборами Петра Порошенко. Поэтому, думаю, должны дать транш. Уже сам факт приезда миссии МВФ стабилизировал валютный рынок.Нет, гривна продолжает падать, но делает это очень оптимистично, вселяя, так сказать, надежду на лучшее будущее. Население по-прежнему доверяет украинской банковской системе, поэтому массово снимает деньги. Просто ждут, когда можно будет сделать сюрприз главному банкиру Якову Смолию. Раз – и понесли обратно. Мелочь, а Яше приятно.Опять же, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается приехать на исторический военный парад в Киеве, посвященный независимости нации от внешнего влияния. Значит, секретную гравицапу не запустят. Может навернуться прямо на голову высокого посланника. Жаль, конечно, но безопасность нации превыше всего. Зато покажут первую в мире гаубицу на колесном шасси, которая не стреляет. Было бурное обсуждение тактико-технических характеристик нашей «Богданы». Так называется наше супероружие. Снаряд способен долететь до Рублевки. Пока она не стреляет, но разве в этом дело?Приезд миссии МВФ и Болтона – это хорошие, позитивные сигналы, свидетельствующие о полной поддержке мировым сообществом усилий президента Петра Порошенко по реализации стратегии на евроатлантическую интеграцию. Не совсем понимаю смысл этой поддержки, но люто поддерживаю. К 27-й годовщине независимости нам есть что показать миру. Прежде всего, на майдане независимости сто тысяч йогов станут раком и изобразят самый большой в мире тризуб. Путин, естественно, будет шокирован. В 11.00 с шестого причала стартует регата. Как по мне, так рановато, но она все равно начнется. Плюс марафон в вышиванках. Без этого вообще никак. Главный приз – «спортивная вышиванка». Они же, как оказалось, разные бывают. Потом обращение главкома к нации по поводу очередных агрессивных планов России по дестабилизации ситуации в Украине, предотвращение провокаций и терактов силами личного состава СБУ и запуск первой в стране системы проката велосипедов «Байк шаринг» силами Виталия Кличко. Потихоньку-помаленьку Украина реально становится ведущей мировой державой, с мнением которой все вынуждены считаться.