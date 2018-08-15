Турецкий суд отказался освободить американского пастора

Суд в Турции отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, отклонив соответствующую апелляцию стороны защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hurriyet Daily News.



Турция обвиняет протестантского пастора в терроризме.



Защита Брансона подала апелляционную жалобу 14 августа, примерно через неделю после того, как предыдущая апелляция была отклонена турецким судом в западной провинции Измир.



Второй суд по тяжким уголовным преступления города Измир отклонил апелляцию 15 августа и направил ходатайство обвиняемого в суд высшей инстанции.



Брансон, который уже более двух десятилетий живет в Турции, обвиняется в поддержке сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которые, по мнению турецких властей, были вдохновителями попытки переворота в 2016 году, в результате которой было убито 250 человек.



Ему также было предъявлено обвинение в поддержке запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК).



Ситуация с Брансоном стала одним из вопросов, по которому несогласны Турция и США, отношения между которыми сейчас напряжены. Вашингтон применил экономические и политические санкции в отношении своего союзника по НАТО.



Пастору изменили меру пресечения с ареста, который применили к нему в октябре 2016 года, вскоре после попытки военного переворота, на домашний арест 25 июля. По решению суда пастор должен носить электронный браслет и не может выезжать за пределы страны.



Следующее заседание в рамках судебного процесса над ним запланировано на 12 октября.

