Зидан захотел на место Моуриньо

Французский тренер Зинедин Зидан рассчитывает найти работу в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает французский L'Equipe.



По информации издания, бывший тренер мадридского «Реала» хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед». 46-летний Зидан следит за положением нынешнего наставника манкунианцев португальца Жозе Моуриньо.



Зидану также было предложено возглавить сборную Катара. Французу обещали оклад в 50 миллионов евро в год и четырехлетний контракт.



31 мая Зидан объявил об уходе из мадридского «Реала». Французский специалист привел клуб к трем победам подряд в Лиге чемпионов, победе в национальном чемпионате и двум трофеям клубного чемпионата мира.

