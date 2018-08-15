Приход Медведчука в партию «За життя» усилил позиции «партии мира»

С приходом Виктора Медведчука в партию «За життя» рейтинг этой политический силы стал активно расти. Об этом в прямом эфире «Студии Live» на телеканале NewsOne заявила активист партии «За життя» во Львовской области Инна Иваночко.



Она отметила, что избиратели Юго-Востока сделали выбор: они понимают, что именно Виктор Медведчук как эффективный переговорщик (а об этом прямо говорит президент Украины П. Порошенко) готов не только предложить, но и реализовать мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе.



Однако, по словам Инны Иваночко, усиление позиций «партии мира» вызвало и усиление давления на нее. Мы видим, как один за другим были спровоцированы скандалы вокруг жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко — в связи с ее участием в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «1+1», и вокруг самого политика — в связи с фильмом о Стусе. Такие грязные технологии, по мнению Инны Иваночко, будут использоваться властью против «партии мира» и в дальнейшем. «Но я надеюсь все-таки на наш народ… видит правду и видит те действия, которые на самом деле Виктор Владимирович сделал, — заявила активистка. — Это и обмен пленными, и участие в Минской группе».



На вопрос ведущего, нужно ли вести переговоры с представителями Донецка и Луганска, Иваночко уверенно ответила: «Не можно, а нужно. Нужно разговаривать со всеми людьми. Это прописано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений". А Минские соглашения никто не отменял».



Плохой мир, по убеждению Инны Иваночко, лучше хорошей войны, и поэтому нужно договариваться. «Нужно наводить порядок на нашей земле… и мы не вправе разбазаривать эту землю», — подчеркнула она.



Как известно, путем многодневного голосования на канале NewsOne лучшим менеджером, которого должна привлечь партия «За життя» для работы по направлению мира в стране, зрители определили Виктора Медведчука. После согласия политика возглавить это направление глава политической силы Вадим Рабинович заявил, что теперь «золотой ключик для мира» в руках партии.

