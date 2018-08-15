MSNBC: Трамп знал об украденных письмах Клинтон до утечки в WikiLeaks

Президент США Дональд Трамп знал об электронных письмах, украденных с частного сервера бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон предположительно российскими хакерами, до того, как эта информация стала публичной во время американских президентских выборов в 2016 году. Об этом в эфире MSNBC заявила бывшая помощница президента США и директор по коммуникациям в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман.



Бывшая помощница Трампа завила, что президент США «абсолютно точно» знал о том, что переписка Клинтон была взломана еще до того, как ее получил WikiLeaks.



14 августа в США вышла книга Омаросы Манигол-Ньюман о ее работе в Белом доме, где она проработала почти год. В декабре 2017 года ее уволил глава аппарата Белого дома Джон Келли.



Помимо этого, экс-помощница Трампа сообщила, что ее допрашивал специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Она также выразила готовность вновь сотрудничать с Мюллером, если спецпрокурор обратится к ней.

