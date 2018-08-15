Ученые: «зомби-ген» спасает слонов от рака

Предотвратить рак слонам помогает особый «зомби-ген», выяснили американские исследователи из Чикагского университета.



Слоны живут примерно столько же, сколько и люди, при этом у них в сто раз больше потенциально раковых клеток, но при этом от рака страдают 17% людей и менее 5% слонов. Этот факт привлек внимание ученых и они решили разобраться в причинах. Генетический анализ показал: как и у людей, с подавлением роста количества раковых клеток у слонов связан ген р53. Он необходим для определения повреждений ДНК, предшествующих развитию опухоли и способствует гибели дефектных клеток.



Однако если у людей есть лишь одна копия этого гена, то у слонов, как выяснилось, их 20. Более того, у них был обнаружен псевдоген (аналог гена, неспособный кодировать белок и экспрессироваться в клетке) LIF6 — фактор ингибирования лейкемии. Каким-то образом у него развилась новая функция — при активации р53 он начинает производить белок, который добирается до митохондрий, «энергетических станций» клетки, и уничтожает их. За такое необычное возвращение ученые прозвали его «зомби-геном».



По мнению ученых, изменения произошли 25-30 млн лет назад, когда предки слонов стали увеличиваться в размерах. Крупные габариты повысили их выживаемость — мелкие животные гораздо чаще заканчивали жизнь в качестве обеда хищника. Однако в большом организме больше клеток, а, значит, и выше вероятность развития мутаций, приводящих к раку. Возможно, новая функция гена обеспечила выживаемость вида.



Исследователям пока не ясно, как именно взаимодействуют гены, вызывая гибель клеток. Это они надеются выяснить в дальнейших исследованиях.

