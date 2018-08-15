Украинский морпех погиб в зоне боевых действий на Донбассе

В районе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погиб морской пехотинец старший матрос Федор Балахчи, сообщает командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей погиб наш боевой собрат - морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за родную Отчизну", - сообщили в командовании ВМС ВСУ на странице в соцсети Фейбук в среду.

