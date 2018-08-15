В Киеве закрыли 25 точек продажи шаурмы

Специалисты Госпродпотребслужбы Киева приостановили работу 25 точек продажи шаурмы. Об этом сообщается на сайте ведомства.



"Вспышка локализована, работу поставщиков и реализаторов готовой продукции прекращено. Новых случаев не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.



По результатам проведенного обследования на объектах выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в связи с чем открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Также принято Решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов цеха по изготовлению мясных изделий и составлен Протокол на сумму шести необлагаемых минимумов.



Точки продажи шаурмы, которая повлекла массовое отравление людей – демонтированы.



С целью недопущения острых инфекционных заболеваний продолжаются комиссионные обследования мест торговли уличной едой.



В общем столичной Госпродпотребслужбой обследовано - 59 объектов, открыто уголовное дело, приостановлена работа 25 объектов совместно с Национальной полицией, выданы предписания об устранении нарушений.

